Depuis le 8 mai, les Belges respectent moins la distanciation sociale et la limitation des contacts sociaux, selon une étude de l’UCLouvain

Depuis le début de la crise du Covid-19, on nous l’a répété jusqu’à l’exaspération : garder ses distances, porter le masque, laver et désinfecter fréquemment les mains. On a alors appris ce que c'étaient les gestes barrière visant à diminuer la propagation du coronavirus. Après plus d’un an de crise sanitaire et à l’heure où la vaccination avance à grands pas, les Belges respectent moins qu’avant la distanciation sociale et la limitation des contacts sociaux. C’est ce qu’il ressort d’une étude menée par l’UCLouvain.

Menée sur une longue période, l’étude montre que depuis début mai, le Belge est moins rigoureux qu’avant, du moins dans certaines circonstances : "La diminution dans le respect des gestes barrière s’observe surtout dans les aspects sociaux liés à la distance interpersonnelle et aux contacts. En revanche, on constate qu’il n'y a pas eu de changement au niveau du lavage des mains et du port du masque", affirme Olivier Luminet, psychologue de la santé et professeur à l’UCLouvain.

Par rapport au port du masque, malgré des débuts difficiles pour la population, l'habitude est bel et bien restée, note le spécialiste: "L'habitude s'est créée et semble se maintenir assez fortement".