Depuis la vache folle jusqu'à Veviba: retour sur 20 ans de scandales alimentaires en Belgique

"Ce qui a changé depuis, c'est qu'on a mis en place l'Afsca et un système de contrôle. On a maintenant de la traçabilité, mais en fait le système est devenu encore plus concentré. Donc une fraude a encore des conséquences très importantes, bien qu'il y ait maintenant des systèmes de contrôle", analyse Philippe Baret, professeur à la faculté des bioingénieurs de l'UCL, au micro de la RTBF.

Grippe H5N1, lasagnes au cheval et oeufs au fipronil

Depuis d’autres problèmes sanitaires ou fraude issue de l’industrie agro-alimentaire ont touché la Belgique ou des pays proche de chez nous. Ainsi, en novembre 2005, la grippe aviaire H5N1 inquiète le secteur. Suivra l'affaire des lasagnes contenant de la viande de cheval... étiquetée comme du boeuf. Et plus récemment, ce sera le scandale des œufs contaminés au fipronil.

Au fil des crises une constante : le délai pour identifier ces fraudes s’agrandit. "En 1999 on a eu la crise de la dioxine. Les premiers indices sont apparus au mois de novembre-décembre et on a pris des mesures en mai. Il a donc fallu un peu plus de 5 mois. En 2017, avec le fipronil, entre les premiers indices et les décisions de retirer les oeufs du marché, il a fallu 8 mois. Et aujourd'hui, en 2018, pour le scandale Veviba, entre les déclarations du Kosovo et les actions de fermeture à Bastogne, il a fallu 18 mois", détaille encore Philippe Baret.

Le rapport de l’Afsca sur le Scandale Veviba sera débattu en Commission à la Chambre ce lundi.