Depuis des années, des cafetiers paient des taxes sur des bières qu’ils ne servent pas

Et cela change la donne pour les milliers de cafetiers ayant opté pour un régime de TVA forfaitaire.

Cette interrogation peut paraître saugrenue, anodine. Anecdotique même. Pour les cafetiers, elle est loin de l’être. Jusqu’ici, le fisc estimait qu’un fût permettait de tirer 192 bières. La Fédération des cafetiers tablait, quant à elle, sur 168. Le Conseil d’Etat vient de donner gain de cause aux tenanciers d’établissements.

© AFP or licensors

Derrière son bar, Mehdi Mhraka a beau servir les verres avec rapidité et précision, il explique : "Vous pouvez servir de la meilleure des manières, 192 verres, ce n’est matériellement pas possible. Quand on tire une bière, il y a toujours un peu de bière qui tombe. C’est ce qu’on appelle dégorger".

"Je vois mal l’Etat nous rembourser de manière rétroactive"

Pour ce patron louviérois de trois établissements, la décision du Conseil d’Etat est une petite victoire. "Ce matin quand je me suis levé, j’étais heureux ! Mais il faut que cette décision soit suivie de faits. Je vois mal l’Etat nous rembourser de manière rétroactive. Mais en même temps, ce serait sympathique parce qu’on ne les vendait pas ces bières !" lance Mehdi Mhraka.

La Fédération des Cafetiers reconnaît une situation délicate. "Le Conseil d’Etat annule purement et simplement le forfait. Nous allons négocier de manière constructive avec l’administration fiscale le réaménagement de ce forfait pour l’année 2020, et sans doute 2021 aussi. Nous allons demander à l’administration de tenir compte du débit effectif d’un fût de bière" détaille Me Olivier Bertain, avocat de FedCaf.

Au moins 76 millions d’euros indûment perçus

Selon les calculs du secteur, les pertes oscilleraient entre 13.000 à 17.000 euros par café par an. Au total, au moins 76 millions d’euros auraient donc été indûment perçus par le fisc.

Reste à voir de quels actes sera suivie la décision du Conseil d’Etat, attendue depuis des années par le secteur.