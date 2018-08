Depuis ce mercredi, l'humanité a déjà épuisé les ressources de la planète pour 2018

Ce mercredi 1er août est le jour du dépassement. L’humanité a déjà épuisé toutes les ressources que la planète peut lui offrir en un an. À partir de cette date, nous consommons des ressources que la planète ne peut pas renouveler. Et l’humanité a commencé à épuiser la Terre, elle ne la gère plus durablement. Cette date est un symbole qui pourrait avoir valeur d’avertissement, si on voulait bien l’entendre.

La planète ne parvient plus à se régénérer tant nous surconsommons et gaspillons. Un tiers des aliments finissent à la poubelle, explique Cynthia Bashizi, porte-parole du WWF Belgique : "Réduire de 50% les gaspillages alimentaires permettrait de repousser la date de dépassement de 11 jours. Par exemple, l’arrêt de la déforestation pour la conversion en terres agricoles présente un potentiel important, avec 17 jours aussi. La solution nous appartient, nous devons simplement décider d’opter pour un mode de vie plus durable".

Adopter un mode de vie plus durable, c’est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre, pourtant en progression après trois années de stabilisation. "Ici, c’est clair que nous ne faisons pas d’efforts pour réduire toutes nos émissions de gaz à effet de serre, mais il est tout à fait possible de renverser la tendance et de changer les choses" poursuit Cynthia Bashizi.

Au début des années 70, le jour du dépassement était le 29 décembre. On en est maintenant en 2018 au 1er août ; en 2050, on consommera en un an les ressources de deux planètes. Intenable à long terme.

Si on ne prend en compte que notre mode de consommation, la Belgique vit déjà à crédit depuis le 1er avril.