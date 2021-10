Dépolluant, engrais, renforçateur de matériaux : le recyclage des cheveux, une filière très innovante

C’est à Brignoles qu’un coiffeur a imaginé – et mis en pratique – cette aventure qui est en train de passer au stade industriel. Thierry Gras, de l’association Coiffeurs justes, montre ses hangars remplis de tonnes de sacs venant de toute la France : "L’idée est rapidement de monter de multiples filières comme la nôtre sur tout le territoire. Que les déchets de cheveux de Paris soient traités à Paris, ceux de Bretagne en Bretagne, etc." Ici, c’est une association de réinsertion (ACI) qui s’occupe de traiter cette “matière première” comme il aime à le rappeler.

Et si nous avions à portée de main, ou plutôt de ciseaux, une matière première illimitée, aux ressources insoupçonnées ? Plusieurs milliers de coiffeurs en France recyclent 100% des cheveux coupés. Les cheveux naturels ou colorés. Longs, courts… Jérémie Cannarozzo, coiffeur du salon Beauty Zen dans le 13e arrondissement de Paris, récupère toutes les chutes et les place immédiatement dans un sac de recyclage.

Avec ces cheveux, Thierry Gras a réussi à industrialiser la fabrication d’un premier produit : le "boudin" de cheveux dépolluant. Sur la ligne de production, rien ne se perd. Les cheveux sont d’abord triés dans un tamis où on élimine les plus petits éléments : "Cette poussière est récupérée, elle peut servir d’engrais pour les plantes, ou peut servir sous forme amalgamée à faire des tampons isolants du bruit, par exemple". Les cheveux les plus longs sont placés dans des sacs souples d’une trentaine de centimètres de longueur, tassés. Ces "boudins" de cheveux sont capables de capturer des hydrocarbures, même en pleine mer.

Le fait d’avoir des boudins dans les cales, on se retrouvera avec de l’eau saine et plus du tout d’hydrocarbures dans le port

Le port de Cavalaire sur la Côte d’Azur a servi de lieu pilote. Ici, les cales des bateaux de plaisance sont équipées avant l’hiver. Les plaisanciers les disposent dans les cales des bateaux. "A cette période, il y a beaucoup moins de monde sur les bateaux, c’est là que les pollutions sont les plus importantes, parce que personne ne vérifie. Le fait d’avoir des boudins dans les cales, on se retrouvera avec de l’eau saine et plus du tout d’hydrocarbures dans le port."

Existant en plus grande taille, ces "boudins" permettent d’absorber le pétrole au niveau des stations essence sur les ports, et en pleine mer, peuvent permettre d’endiguer les marées noires.