Départs en vacances: weekend rouge en perspective sur les routes belges

Dès ce weekend, le trafic commencera véritablement à devenir très chargé sur les routes belges, d’autant que les congés du bâtiment débutent en partie. D’après Touring, ce vendredi après-midi et soir ainsi que le samedi seront classés rouge . Il est préférable de postposer son départ à dimanche si possible car le code prévu pour ce jour-là est vert .

Les codes de couleur pour les pays voisins

En France, selon Bison Futé, les journées de vendredi et samedi sont toutes deux classées rouge en Île-de-France et orange partout ailleurs. Concernant le dimanche, il sera plus simple de circuler sauf en région Auvergne-Rhône-Alpes où le code orange sera d’application.

Du côté de l’Allemagne, Touring prévoit une circulation dense avec un code orange pour les journées de vendredi (6 juillet), samedi (7 juillet) et dimanche (8 juillet). Pour les retours, samedi et dimanche seront classés jaune.

L’Autriche sera plus facilement accessible puisque Touring prévoit un code orange seulement pour la journée du samedi.

La situation s’annonce plus compliquée en Suisse avec un code orange prévu vendredi et dimanche. Le samedi, quant à lui, est classé rouge tant dans le sens des départs que des retours. Code rouge également pour les retours le dimanche.

L’Espagne et l’Italie connaissent une situation identique avec un code rouge dans le sens des départs et une circulation difficile pour les journées de vendredi (6 juillet) et samedi (7 juillet). Pour les retours le samedi et le dimanche, Touring annonce un code jaune et une circulation dense.