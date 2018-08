Départs en vacances: plus d'une heure perdue sur l'A7 en France, situation calme sur les routes belges

Le code est noir en France dans le sens des départs ce samedi. Vers 7h30, les automobilistes perdent 1h30 sur l’A7 entre Lyon et Orange vers le sud et 1h30 sur l’A10 entre Paris et Orléans en direction de Bordeaux.

En Belgique, on attend plus de monde sur l’E40 Bruxelles-Ostende vers la mer, mais la situation est calme pour le moment sur nos routes. La réouverture intégrale de la E19 entre Anvers et Bruxelles était annoncée pour ce samedi à 09h00, elle a eu lieu plus tôt que prévu. La voie, à hauteur de Machelen où un camion en feu avait perturbé la circulation vendredi en milieu de journée, a été intégralement rendue aux automobilistes vers 08h00. Les travaux de marquage à réaliser avaient été bouclés.

Aussi, un véhicule était en feu sur l’E40 Bruxelles–Ostende à hauteur d’Erpe-Mere. Les bandes droite et d’arrêt d’urgence sont bloquées vers la mer.

En Allemagne, on note des files sur l’A3 Francfort-Nuremberg-Passau et sur l’A8 entre Munich et Salzbourg dans le sens des départs.

Le traditionnel point noir en Suisse est le tunnel du Saint-Gothard déjà pris d’assaut par les vacanciers cette nuit indique Touring. Pour le moment, il y a 5 km de bouchons et un retard estimé à 1h vers l’Italie.