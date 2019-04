Les soucis commencent ce premier samedi des vacances de printemps : des files se forment dans la zone de chantier entre Arlon et Sterpenich sur l’E411. Les files varient entre 12 et 20km entre Habay-la-Neuve et Sterpenich, et font perdre jusqu'à 1h50.

En Flandre, l'E40 Bruxelles-Ostende est aussi victime de ralentissements entre Wetteren et De Pinte en direction de la mer, avec des retards de 15 minutes à prévoir.