Départs en vacances: des kilomètres de file en Allemagne

La circulation était très chargée samedi matin en Allemagne en raison des nombreux départs en vacances. On comptabilisait 18 km de files à hauteur de Wurtzbourg (sud) sur l'autoroute A3 Cologne-Francfort-Nuremberg-Passau et 30 km d'embouteillages cumulés entre Munich et la ville autrichienne de Salzbourg sur l'A8 Stuttgart-Munich-Salzbourg, selon le dernier point de Touring à 9h15.

La journée de samedi était classée rouge sur les routes européennes et Touring prévoyait que la circulation serait très difficile dès 9h. L'heure de pointe a bien commencé en Allemagne, dont les axes sont très chargés, avec des ralentissements en direction du sud et de la Scandinavie depuis 7h samedi.

Dense mais fluide en France

En France, la circulation est dense mais fluide. En Suisse, Touring note un bouchon au poste-frontière avec l'Italie à Chiasso. Le tunnel du Gothard se retrouve totalement engorgé de véhicules, indique l'agence de presse suisse ATS.

En Autriche, une heure d'attente est comptabilisée avant le tunnel de Karawanken à la frontière slovène sur l'A11 Villach-Slovénie. Ailleurs, la circulation reste dense mais fluide.

Dans le sens des retours, ce samedi est classé orange et les heures de pointe s'étendent de 11h à 18h.