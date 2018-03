Départs au ski: à quoi faut-il s'attendre sur les routes?

Le début de ces vacances de Pâques s’annonce compliqué sur nos routes, notamment parce qu’il coïncide cette année avec le weekend de Pâques que l’on sait habituellement plutôt chargé. En plus des traditionnelles vacances au ski, il n’est pas impossible que l’E40 soit chargée vers le littoral si le temps est au beau fixe.

Touring Mobilis prévoit un code rouge dans le sens des départs pour les journées de vendredi 30 mars et samedi 31 mars mais orange lundi 2 avril dans le sens des retours.

Plusieurs zones de chantiers risquent de poser problème :

· Sur l’ E42 reliant Tournai à Mons au niveau de Pommeroeul et au niveau de Blaton

· Sur l’ E411 reliant Arlon à Namur au niveau du viaduc de Custinne

· Le chantier présent sur l’E42 Namur-Liège entre Andenne et Daussoulx, avec des voies impactées dans les deux directions

Il y a également l’E40 Bruxelles – Ostende vers le littoral, avec la zone de chantier à hauteur d'Aalter qui pourrait allonger votre temps de parcours puisqu’une bande de circulation est fermée.

Les codes de couleur pour les pays voisins

France

En France le code orange sera d’application sur l’ensemble du pays dans le sens des départs pour la journée vendredi d’après Bison Futé. La situation s’annonce orange du côté de la Normandie, du pays de Loire et de la région Rhône-Alpes pour la journée de samedi. Dans le sens des retours, la journée de lundi est classée orange pour l’ensemble du territoire.

Allemagne

En Allemagne, les vacances de Pâques ont commencé le 26 mars dans une bonne partie des régions, néanmoins la situation pourrait être compliquée le weekend prochain. Le jeudi 29 mars s’annonce être la journée la plus difficile, elle sera classée rouge dans le sens des départs, principalement vers l’Autriche et vers la Suisse. La journée de vendredi sera classée orange et celle de samedi jaune (circulation dense mais sans embarras particuliers). Lundi sera par contre classé orange dans le sens des retours.

Suisse

En Suisse, la situation s’annonce particulièrement compliquée d’après TCS. Le code sera orange mercredi en direction du sud, mais rouge pour les journées de jeudi et de vendredi (toujours vers le sud). Le code redevient orange samedi tant vers le nord que vers le sud, jaune pour lundi mais de nouveau rouge vers le Nord pour la journée du lundi 2 avril.