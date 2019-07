Départ en vacances : êtes-vous bien assuré ?

Vous vous préparez peut-être à prendre quelques jours de vacances au soleil ou à un trek de plusieurs jours dans les montagnes. Peu importe le type de vacances, mieux vaut d’abord vérifier si vous êtes bien assurés pour éviter les mauvaises surprises mais aussi de payer des assurances en double.

Première notion de base à bien intégrer : la différence entre assurance et assistance. L’assurance sous-entend le remboursement de frais (ex : remboursement d’une opération médicale). L’assistance, elle, comprend les dépenses liées à l’assistance des voyageurs sur place (ex : les frais générés lorsque vous devez vous rendre en ambulance de l’hôpital à votre lieu de séjour).

Via votre mutualité

Peu importe la mutualité dans laquelle vous vous trouvez, à partir du moment où vous êtes en ordre de cotisation vous bénéficiez d’une assistance à l’étranger de base. Son nom : Mutas.

Que couvre-t-elle ?

Les soins de santé à l’étranger

Le rapatriement

Le rapatriement en cas de décès

Les frais de déplacement (du lieu de l’accident vers le lieu de séjour ou l’hôpital ou les transferts entre hôpitaux).

Quelle zone ?

L’Europe et le bassin méditerranéen à savoir : Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède), en Albanie, en Algérie, à Andorre, en Bosnie-Herzégovine, en Égypte, en Islande, en Israël, au Kosovo, au Liban, en Libye, au Liechtenstein, en Macédoine, au Maroc, à Monaco, au Monténégro, en Norvège, à Saint-Marin, en Serbie, en Suisse, en Syrie, en Tunisie, en Turquie, au Vatican ainsi que dans les Îles Anglo-normandes, à Gibraltar, les Îles Féroé, les Açores, Madère, les Îles Canaries, les Îles Åland et l’Île de Man.

A noter que cette assurance est mondiale pour les jeunes jusque 25 ans bénéficiaires d’allocations familiales.

Quelles conditions ?

Etre en ordre de paiement de cotisations

Etre en règle à l’égard de l’assurance maladie obligatoire ;

Avoir acquitté vos cotisations complémentaires au moment des soins ;

Avoir votre résidence en Belgique au moment des soins ;

Il doit s’agir d’un séjour récréatif d’une durée maximale de trois mois par an.

Quelles exclusions ?