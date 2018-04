Denis Ducarme a-t-il favorisé une entreprise qui avait vendu des oeufs au fipronil ?

L’AFSCA s’intéresse au cas de cette entreprise d’Aubel dès le mois d’août de l’an dernier, en pleine crise du Fipronil. Elle estime alors que l’entreprise représente un danger potentiel pour la santé. Les inspecteurs de l'Agence découvrent que des oeufs contaminés se sont retrouvés chez les clients de la SPRL Baltus. Et l'entreprise n’aurait pas cherché à récupérer tous ses lots.

Il y a aussi un problème de traçabilité. L’AFSCA demande donc aux gérants de la société de se mettre rapidement aux normes. Sous peine de fermeture.

La mise en garde de l'AFSCA n'a pas suffi

Lors du contrôle suivant, l’AFSCA estime que rien n’a changé. Elle donne encore un délai de quelques jours à la société. Et au contrôle suivant, l’entreprise est encore en tort.

Théoriquement, elle devrait donc fermer. Mais le libéral Denis Ducarme, le ministre fédéral de l’Agriculture intervient et offre un nouveau délai à l’entreprise. Enfin, six mois après le premier contrôle, l’entreprise se met enfin aux normes.

Des tensions entre le ministre et l'AFSCA

Mais pour plusieurs agents de l’AFSCA à qui nous avons parlé ce dossier garde un goût plus qu’amer. Ils estiment que leur ministre de tutelle s’est immiscé dans leur travail. Pire : que de manière plus générale, il "cherche à prendre les commandes de l’agence". Un cas qui serait en fait symptomatique d’une véritable tension entre l'AFSCA et son ministre de tutelle.