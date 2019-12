Denis Bosquet condamne l’appel au lynchage de Michel Lelièvre : "C’est un appel à la haine"

La semaine dernière, Michel Lelièvre a été agressé à Anderlecht. Après cette agression, il a dû déménager dans une autre commune. Un blog appelle également au lynchage de l’ancien complice de Marc Dutroux, ce qui fait polémique.

Denis Bosquet, avocat pénaliste, ancien membre du Conseil supérieur de la justice, a écrit une carte blanche pour condamner ce " retour à la barbarie ". "Ça fait un peu penser aux planches de Lucky Luke ou au Moyen-Âge, où on pendait haut et court sans procès des gens en tirant des coups de revolver en l’air parce qu’ils étaient présumés coupables d’avoir commis telle ou telle infraction ", explique-t-il sur La Première.

L’avocat rappelle que Michel Lelièvre a été condamné par une cour d'assises et qu’il a fait l’objet d’une procédure tout aussi légitime et légale de libération conditionnelle décidée de nouveau par le tribunal d’application des peines de Bruxelles. " À partir du moment où deux juridictions prennent des décisions qui émanent de la loi, et donc du Parlement, et donc des gens qui élisent les parlementaires, c’est quand même le pilier de notre État de droit. À partir du moment où ces décisions de justice ne sont plus respectées, on dépasse absolument toutes les bornes. "

Sur Internet, un blog qui rassemble entre 700 et 800 personnes appelle au lynchage de Michel Lelièvre. Même s’il comprend l’émotion de certaines personnes, Denis Bosquet souligne le caractère punissable des propos publiés sur ce blog : " C’est de l’appel à la haine, c’est de l’appel à la violence, c’est de l’appel même peut-être au meurtre pour certains. Et donc, quiconque relaye ce type de propos se rend bien évidemment coauteur ou complice de ce qui pourrait arriver en bout de course à Michel Lelièvre ou à n’importe qui d’autre d’ailleurs. "

Le parquet de Bruxelles vient d’ailleurs d’ouvrir une enquête pour incitation à la violence et menaces à la suite des appels au lynchage lancés sur les réseaux sociaux.