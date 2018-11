Démographie: les femmes ont deux fois moins d'enfants qu'en 1950

L'immigration compense le déficit des naissances

91 pays, principalement en Europe et sur le continent américain, n'ont pas un nombre de naissances suffisant pour maintenir leur population actuelle. "Dans certains pays, le nombre d’enfants par femme est très faible et la croissance est négative, donc la population de ces pays diminue. Dans d’autres, c’est en partie compensé par l’immigration. C’est-à-dire que s’il n’y avait pas d’immigration, la taille de la population baisserait", explique le professeur.

A l'inverse, en Afrique et en Asie, les taux de fécondité sont en augmentation, selon cette étude de l'Institut de métrologie et d'évaluation de la santé (Université de Washington). Par exemple, les femmes du Mali, du Tchad et de l'Afghanistan ont en moyenne plus de six bébés, voire sept pour celles du Niger."Ce que l’on constate actuellement, c’est que la fécondité est la plus élevée en Afrique subsaharienne : entre 4 et 5 enfants par femme en moyenne", remarque-t-il. "Cela baisse, mais cette diminution a commencé bien plus tard qu’ailleurs. La conséquence, c’est que la croissance démographique dans le monde se produit dans une large mesure dans cette région."

Parmi les facteurs socio-économiques qui expliquent ces disparités, l'éducation joue un rôle particulièrement important, selon les auteurs de l'étude. Bruno Schumacher ajoute qu'il faut également prendre en compte "les progrès sanitaires et l’amélioration de la disponibilité des méthodes de contraception."