Démission, licenciement, formation : quelles sont les conditions pour toucher des allocations de chômage ? Comment ça se passe pratiquement ?

S’adresser à un organisme de paiement : Afin d’obtenir les allocations de chômage, le demandeur d’emploi doit se présenter auprès d’un des 4 organismes de paiement agrées pour constituer une demande : FGTB, CSC, CGSLB ou CAPAC (

L’Onem (Office National de l’Emploi) est en effet l’organisme officiel en charge des allocations de chômage, mais ne traite pas directement les dossiers et les paiements : ceux-ci sont traités par les organismes de paiement et transmis à l’Onem pour validation. Il est conseillé de s’y présenter directement, même si on n’a pas encore reçu les documents de l’employeur.