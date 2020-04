Demain, aurons-nous peur de notre prochain à cause de la crise actuelle du coronavirus ?

Plusieurs recherches s’accordent à dire que le confinement prolongé dans lequel nous vivons depuis le 17 mars dernier pourrait avoir de sérieuses conséquences psychologiques. Et ces conséquences pourraient être visibles sur le long terme, après que le confinement soit levé.

Les psychologues parlent notamment de "syndrome post-traumatique, de confusion et de colère", explique l’étude publiée par la revue médicale, The Lancet. En regroupant, plusieurs études menées au cours de diverses pandémies ayant donné lieu à des mesures de confinement, The Lancet met également en évidence le fait qu’une longue période de confinement peut donner lieu à la peur de l’autre, et ce plusieurs mois après.

Le personnel soignant, particulièrement à risque

Plusieurs études montrent que des personnes qui ont subi le confinement lors de l’épidémie du SRAS, ont eu des répercussions psychologiques jusqu’à trois ans après les événements.

Et une étude datant de 2009, montre également que le personnel de soin de santé a été l’un des plus marqués par la quarantaine appliquée pendant l’épidémie du SRAS : " après la quarantaine, plusieurs participants ont continué à avoir des comportements d’évitement de l'autre. Pour le personnel de soin de santé, la quarantaine a été associée à ce type de comportements, tels que minimiser les contacts physiques avec les patients ou encore ne pas se présenter au travail".

La peur de la foule

Si l’impact est peut-être plus intense chez ceux qui ont côtoyé le virus de prêt, la peur de l’autre après une période de confinement vaut pour une large partie de la population.

En effet, une étude réalisée en 2008, sur l’impact psychologique du confinement après l’épidémie du SRAS montre que "54% des personnes placées en confinement se mettaient à éviter les personnes qui toussaient ou éternuaient. 26% évitaient les endroits clos et bondés et 21% ont évité tous les espaces publics pendant des semaines après le confinement ".

Réflexes d’hygiène

L’un des facteurs qui conduit à la peur de l’autre pendant le confinement mais aussi jusqu’à plusieurs mois après est la peur de contaminer les autres et aussi d’être contaminé.

Depuis le début de l’épidémie, l’une des choses régulièrement mise en avant est la durée de vie du virus, dans l’air et sur les surfaces (plastiques, tissus, cartons…). On nous recommande le port de masques, le port de gants, de laver nos vêtements, de laver nos mains une bonne dizaine de fois par jour… Un peu comme si tout ce que nous touchions et toutes les personnes à qui nous parlions étaient désormais une source danger.

D’ailleurs, selon un sondage récent, pour 79% des Américains, les maladies infectieuses seraient désormais une menace pour la sécurité intérieure.

Selon une étude menée sur les personnes atteintes du SRAS à Toronto, plusieurs personnes auraient rapporté des changements de comportements, longtemps après la fin du confinement tels que " une attention accrue à la propreté des mains, l’évitement de la foule, et, pour certains, le retour à la normalité a pris plusieurs mois".

Éléments déclencheurs

L’analyse élaborée par la revue scientifique The Lancet a été réalisée à la fin du mois de février 2020, au moment où la province de Wuhan en Chine entrait en quarantaine. L’idée était d’établir quelles étaient les conséquences psychologiques dues au confinement et comment les éviter.

Il en ressort que plusieurs éléments peuvent accroître les situations de stress : c’est le cas notamment si l’accès aux biens de consommation de base est difficile, lorsque les personnes sont face à l’incertitude, notamment sur la durée du confinement, si l’accès à l’information fiable est biaisé ou encore si la situation financière devient catastrophique, en particulier après la quarantaine.

Ces facteurs peuvent aggraver les situations de stress et provoquer des troubles sur le plan psychologique.

En Belgique, le centre de crise interfédéral a mis l’accent sur le fait que "la dimension psychosociale est très importante dans cette crise", dit le porte-parole Benoit Ramacker. D’ailleurs un numéro d’accompagnement a été mis en place : 0800/14689.