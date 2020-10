Delphine de Saxe-Cobourg Gotha : l’image d’Albert II définitivement écornée

Depuis le verdict, elle n’a reçu aucun message d’Albert II ni aucun signal du Palais ou même d’autres membres de la famille royale. Ce matin, au micro de La Première, Delphine de Saxe-Cobourg Gotha réagit à cette absence de réactions et explique les raisons de son combat : "Je n’attends plus rien et je ne regrette pas de m’être battue publiquement. Il ne faut pas oublier que j’ai essayé de régler le problème pendant des années derrière les murs, en secret avec lui. Mais tout était bloqué".

Une absence de réaction d’Albert II fidèle à l’image du père absent qu’il a été pour Delphine. De quoi abîmer le portrait que le souverain a dessiné tout au long de son règne. Pour Serge Jaumain, professeur d’Histoire contemporaine à l’Université Libre de Bruxelles, "Albert II est un souverain qui globalement a eu une image positive. Il a été attentif à donner une certaine image de la monarchie qui est une image d’exemplarité. Mais dans ce dossier-ci, malheureusement, il ne l’incarne pas du tout. Il incarne au contraire ce qu’il ne faut pas faire. On peut se dire que ça a en partie brisé son image. Il a pêché d’une certaine manière n’en étant pas assez à l’écoute de son temps".