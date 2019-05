Delphine Boël se dit soulagée après la décision d'Albert II

C’est une affaire qui dure depuis plus de 20 ans. Delphine Boël qui s’est engagée dans une bataille judiciaire pour soumettre le Roi Albert II à un test ADN. Elle veut être reconnue comme la fille biologique de l’ancien souverain. Cet après-midi, le Roi Albert II a annoncé accepter de se soumettre à un test ADN. Dans un communiqué, il dit vouloir respecter son intention la décision de la cour d’appel de Bruxelles et

Pour le moment, personne ne sait quand le Roi Albert II se soumettra à ce test ou s’il l’a même déjà passé. Mais ce qui certain, c’est que Delphine Boël n’aura accès aux résultats. Seule la Justice pourra consulter le test ADN. « Elle n’a beaucoup de doutes sur l’issue de ces résultats. Mais ici, elle a l’assurance de disposer le moment venu, lorsque la Cour statuera sur la question de la paternité, d’un élément de preuve indiscutable. Et tant que ce test n’était pas fait, cette garantie n’existait pas. », Explique l’avocat de Delphine Boël.

Une décision historique

« C’est peut-être historique, mais c’est une triste histoire car c’est une procédure qui traîne et qui dure depuis très longtemps. Ma cliente en souffre évidemment. C’est finalement très normal. On est dans ce cas-ci, dans un problème de pure droit familial et il est normal que chaque personne soit traitée de manière égale et le fait d’exercer des fonctions importantes dans l’Etat n’y change rien », conclut-il.