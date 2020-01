Delphine Boël, fille du Roi Albert II: les réponses à vos questions sur l'héritage, le nom, le titre 

Delphine Boël: les réponses à vos questions sur l'héritage, le nom, le titre? - © Tous droits réservés

Delphine Boël: les réponses à vos questions sur l'héritage, le nom, le titre? - 28/01/2020 Le roi Albert II a confirmé ce lundi par communiqué que les résultats ADN montraient qu’il était bel et bien le père biologique de Delphine Boël. "Sa Majesté le Roi Albert II a pris connaissance du test ADN qu'il a accepté à la demande de la Cour d'Appel de Bruxelles. Les conclusions scientifiques montrent qu'il est le père biologique de madame Delphine Boël" peut-on lire dans le quotidien. L’affaire avait commencé en octobre 1999 avec la publication d’un livre sur la Reine Paola. L’auteur y faisait allusion à une relation extra-conjugale du prince Albert dans les années 60. Et de révéler que de cette liaison (entre 1966 et 1984, apprendra-t-on plus tard) était née une fille. À l’annonce de la nouvelle, Paola aurait à l’époque demandé le divorce mais la "raison d’Etat" avait été la plus forte. Le couple s’était ensuite ressoudé, uni face aux médias. Uni dans l’absence de commentaires surtout. Hormis cette allusion du roi à des problèmes conjugaux lors du discours de Noël 1999 : "La Reine et moi, nous nous sommes remémoré des périodes très heureuses, mais aussi la crise que notre couple a traversée il y a plus de 30 ans". Il n'admettait cependant pas être le père biologique de Delphine B. C’est en 2013 qu’elle a enclenché les procédures judiciaires visant à faire reconnaître officiellement sa vraie filiation, saisissant la justice pour obtenir un test ADN. Longtemps refusé par le Roi et ses conseils. Avec la difficulté de devoir d’abord obtenir le retrait du nom de son père "tuteur légal" Jacques Boël, avant de pouvoir rechercher et identifier un père biologique. La reconnaissance de Delphine soulève une séries de questions et nous allons y répondre même si, il reste à la Cour d'appel à entériner ces résultats et à se prononcer sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de paternité, déposée par Delphine Boël il y a longtemps déjà...