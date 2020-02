Delhaize rappelle un sandwich poulet César et bacon en raison de fragments métalliques

Delhaize rappelle des sandwiches "poulet César et bacon" de la marque Delhaize en raison de la possible présence de fragments métalliques, indique vendredi le groupe de grande distribution.

Il s’agit des sandwiches "poulet César et bacon" de la marque Delhaize dont les dates d’expiration sont le 6 février 2020, le 7 février 2020 et le 8 février 2020. Les articles portent les numéros de lot 400404, 400406 et 400408.

Delhaize demande à ses clients de ne pas consommer les produits et de les retourner au point de vente, où il leur sera remboursé. Entretemps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur.