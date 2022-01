Delhaize rappelle un fromage espagnol vendu dans ses magasins

En collaboration avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Delhaize a décidé de retirer le produit Queso Ibérico du marché et de le rappeler auprès des consommateurs en raison de la présence de la bactérie Listeria monocytogenes, a fait savoir mercredi la chaîne de supermarchés.

Le produit concerné – dont le code EAN est le 2205613000000 – a été vendu entre le 23/12/2021 et le 04/01/2022 inclus, et arbore les dates de péremption 05/01/2022, 07/01/2022 et 09/01/2022.

Les clients ont la possibilité de rapporter le produit au point de vente où ils l’ont acheté. Il leur sera alors remboursé.