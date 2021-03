"Delhaize octroie 34% d’augmentation à son patron et moi je vais devoir me contenter de 0,4%"

On le sait, l’atmosphère entre les partenaires est tendue depuis le début des discussions au mois de janvier, à cause d’une marge salariale plafonnée à 0,4% pour les deux prochaines années dans le secteur privé, fixée par le Conseil Central de l’Économie.

"Si demain on signe tous un document au sein des interlocuteurs sociaux et du gouvernement où l’on dit qu’on assouplit la loi de 1996 et qu’on négocie de manière libre dans les entreprises, je pense qu’on pourra tous se mettre autour de la table. Mais en laissant traîner mes oreilles, je n’ai pas entendu ça", ironise Myriam Delmée, Présidente du SETca, sur le plateau de CQFD. Manière de dire que l’action sera bien maintenue à la fin du mois .

"Est-ce qu’il faut rajouter de la crise à la crise ?"

Concrètement, tous les deux ans, le Conseil Central de l’Economie calcule une marge d’augmentation des salaires chez nous. Pour établir ce rapport, il se base sur l’évolution des salaires en Belgique, mais aussi chez nos principaux voisins : Allemagne, Pays-Bas et France.

Une fois ce chiffre acté, 0,4% donc cette fois-ci, les partenaires sociaux doivent se mettre d’accord sur le plafond des futures hausses de salaires.

Il n’est pas prévu de réformer cette loi de 1996

Mais voilà, la situation est exceptionnelle. Manque de visibilité à long terme sur l’économie, une pandémie qui oblige parfois la mise à l’arrêt de certains secteurs, etc. Est-ce que cela a du sens de faire "comme d’habitude" ? "Je pense qu’on est dans une situation de crise qui dure depuis un an maintenant et qu’il ne faut pas rajouter de la crise à la crise", tranche Christophe Bombled, député fédéral MR. "Depuis deux mois, les partenaires sociaux essaient de trouver une solution. Manifestement, il y a un blocage. Il n’y a plus de réunion prévue. Mais soyons clairs, il n’est pas prévu de réformer cette loi de 1996."

"On se moque de qui ?"

Mordre sur sa chique, même si les chiffres de l’économie restent inquiétants. La Banque Nationale de Belgique a calculé un recul de – 6,3% du PIB l’année dernière. Une situation jamais vue depuis la Seconde Guerre Mondiale. " Ce n’est pas le cas de toutes les entreprises ", contredit la présidente du SETca. " Je vais prendre un exemple : Delhaize. Quand Delhaize réalise 14% de chiffres d’affaires en plus en 2020. Octroie à son big boss 34% d’augmentation. Et que moi, dans le même temps, on m’annonce dans le même temps que je vais devoir me satisfaire de 0,4% pour les deux prochaines années, on se moque de qui ? "

