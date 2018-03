Delhaize met immédiatement fin à sa collaboration avec Veviba

Delhaize annonce aujourd'hui l'arrêt immédiat de la coopération avec toutes les filiales du groupe Veviba. La chaîne de supermarchés prend cette décision sur la base des faits établis lors d'une enquête menée par l'Agence Fédérale de l'Alimentation (AFSCA) et les autorités judiciaires.

Cette annonce fait suite à l'annonce de fraude et d'infractions à la sécurité alimentaire chez Veviba à Bastogne. "Les faits graves constatés chez Veviba Bastogne et communiqués plus tôt cette semaine par le ministre Ducarme et l'Agence Fédérale de l'Alimentation (AFSCA) ont des conséquences sur la coopération entre Delhaize et l'ensemble du groupe Veviba. Les irrégularités identifiées sont absolument inacceptables pour Delhaize et ont violé de manière irréparable la confiance dans toutes les sociétés du Groupe Veviba", annonce Delhaize dans son communiqué.

À la suite de cette décision, tous les produits provenant du groupe Veviba qui ont été retirés préventivement des rayons le jeudi 8 mars ne seront pas vendus. "Nous souhaitons garantir à nos clients que tous les produits livrés par le Groupe Veviba ont bien été retirés des rayons des magasins Delhaize", conclut Delhaize.

La chaîne prend actuellement des dispositions avec d’autres fournisseurs afin d'assurer l'approvisionnement en viande bovine dans ses magasins.

