Delhaize, Carrefour, Lidl, Aldi : pourquoi certains supermarchés peuvent imposer le port du masque aux clients

Lidl compte 350 magasins, tous intégrés. Comme l’indique Julien Wathieu, porte-parole, il n’y a pas d’obligation du port du masque. "Cela est laissé à l’appréciation du client", ajoute l’enseigne de hard discount. Dans les magasins, les mesures préventives sont rappelées et du gel désinfectant est mis à la disposition du client.

Ce lundi, c'est la deuxième phase de déconfinement. Certains magasins ont pu rouvrir. Et cela, après des semaines de fermeture. On peut parler d'une réouverture encadrée. Petit tour des régions.

Commerces : jour de réouverture - JT 19h30 - 11/05/2020 Ce lundi, c'est la deuxième phase de déconfinement. Certains magasins ont pu rouvrir. Et cela, après des semaines de fermeture. On peut parler d'une réouverture encadrée. Petit tour des régions.

Aldi

Chez Aldi, les 450 magasins sont des intégrés. Pas d’obligation du port du masque partout. "Pourquoi ? Parce que nous suivons les règles du Conseil national de sécurité", précise Dieter Snoeck, responsable communication du groupe en Belgique. "Si cela change au niveau national, nous évoluerons également bien entendu."

D’ailleurs, sur les affiches placées aux entrées des magasins Aldi, il n’est pas fait mention du port du masque. Il y est question de maintien de la distance physique, de la nécessité d’effectuer ses courses seul, de rester à la maison si on est malade, de privilégier les jours creux (mardi et jeudi), de prendre un caddie lors de ses achats et de privilégier le paiement électronique.

Il y a quelques jours, l’UCM indiquait à la RTBF que "rien n’empêche chaque commerçant d’exiger le port du masque pour que quelqu’un entre dans son commerce. Des commerçants préconisent déjà le port du masque pour protéger leur personnel".