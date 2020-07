Déjà récompensés en Belgique, des élèves bruxellois remportent des prix lors du concours européen des mini-entreprises

Leur mini-entreprise ne connaît pas la crise ! Déjà couronnés champion de Belgique au mois de mai, neuf élèves de rhéto du Sacré-Coeur de Lindthout, à Woluwe-Saint-Lambert, se sont vu décerner deux prix européens ce weekend. Une consécration et un sérieux coup de pouce dans leur projet de poubelle connectée.

Tout part d’un constat, 130 kilos, c’est la production moyenne de déchets d’un travailleur chaque année. "C'est deux fois plus que moi" calcule, hilare, David Vandemeulebroucke, "c'est vraiment considérable." Avec ses 62 kilos sur la balance, et à peine 18 ans, il a eu envie avec ses 8 camarades de rhéto de changer la donne. "On l'a prise peut être plus au sérieux que d'autres cette mini-entreprise, notre année a vraiment été centrée autour de ça." A savoir leur projet un brin futuriste de poubelle connectée destinée aux entreprises.

Derrière son look design se cache une batterie de capteurs qui, en temps réel, évaluent son niveau de remplissage, déterminent le poids des déchets, et surtout définissent qui en est l’auteur. "Quand un utilisateur s'approche de la poubelle, elle le reconnaît via son téléphone en poche, et donc on peut à partir des chiffres repris sur l'application voir sa consommation pour chaque type de déchets, et ça va avoir un impact sur la consommation de chacun, ça change les comportements, ça conscientise" explique David Vandemeulebroucke.