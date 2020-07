Déjà plus de 11.000 réservations pour une place sur les plages d'Ostende ce weekend

La ville d'Ostende a déjà enregistré plus de 11.000 réservations pour une place sur ses plages ce weekend, annonce-t-elle jeudi. Plus de 3.500 réservations concernent le samedi. La ville s'attend à un weekend chargé et a instauré pour la première fois un système de réservation, valable pour ses trois plages les plus fréquentées. 15.000 personnes sont autorisées par jour.

Pas toutes les plages

Ostende s'attend à une fréquentation massive à la Côte, en ce weekend prolongé. Avec le beau temps qui s'annonce, la fête nationale et le début du congé de la construction, de nombreuses personnes pourraient se rendre à la mer. Pour que la sécurité puisse être respectée, la Ville a décidé de mettre en place un système de réservation correspondant aux trois plages les plus fréquentées, du 18 au 22 juillet.

Les plages concernées sont celles qui s'étendent de la Zeeheldenplein jusqu'aux Galeries Vénitiennes. Les autres plages sont en accès libre.

Visiblement les places s'arrachent... le compteur dépasse déjà les 11.000 réservations, dont 3.500 pour le premier jour. Quelque 15.000 places sont disponibles par jour.

Les réservations sont gratuites et peuvent être effectuées en ligne via le site visitoostende.