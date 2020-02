Déjà 130 appels pour les pompiers anversois: un arbre s'est même abattu sur un combi de police !

Les premiers dégâts ont été répertoriés dans la province d'Anvers. Les pompiers ont déjà reçu 130 appels: principalement pour des chutes d'arbres ou des matériaux de construction envolés. A Mortsel, un combi de police a fait les frais d'une chute d'arbre.

Le combi venait d'arriver sur une intervention, il n'y avait plus de policiers à l'intérieur et personne n'a été blessé. Toujours à Mortsel, des débris se sont envolés jusque sur les rails de la ligne 27, qui relie Anvers-Berchem et Kontich-Lint. Le trafic ferroviaire y est donc interrompu et les trains sont déviés par la ligne 25.

A Anvers-même, le Zoo a dû être fermé à 14h.