Défilé Chanel : la dernière collection de Karl Lagerfeld entre larmes et ovation

La verrière du Grand palais métamorphosée en village de montagne - © CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Une verrière métamorphosée en station de ski

La verrière du Grand palais à Paris. Le décor est grandiose, grandiloquent pourraient penser certains. Et pour cause. Dans l'écrin prestigieux qui avait déjà accueilli une plage reconstituée plus vraie que nature, les rayons d'un supermarché ou le pas de tir d'une fusée, lors des précédentes collections signées Lagerfeld, le public découvre un village entièrement reconstitué. Une station de ski, avec chalets en bois, pistes de ski et flocons de rigueur. C'est dans la neige artificielle, dans ce paysage immaculé que Chanel a rendu un hommage discret au dernier des géants de la haute couture qui n'a pas voulu de cérémonie officielle après sa mort.

Pendant une minute, le défilé s'est figé. Les mannequins sont restées statiques, au milieu d'une assemblée silencieuse. La voix du "kaiser" de la mode s'est alors faite entendre. La voix de celui qui fut directeur artistique de la maison Chanel pendant 36 ans : un document sonore où Lagerfeld évoque ses débuts chez Chanel à une époque où on doutait de lui. On doutait qu'il puisse relever le défi de redonner de l'éclat à une maison alors moribonde.