Déficit, endettement, investissements en baisse: la santé fragile des hôpitaux belges

Dès le départ, dans son étude sur les enjeux du secteur de la santé en Belgique, la banque Belfius pose le contexte : dans tous les pays industrialisés, les budgets des soins de santé sont sous pression. Objectifs budgétaires, ralentissements de l’économie et vieillissement de la population. Un cocktail détonnant qui pèse sur le budget des soins de santé en général, et donc des hôpitaux. En fragile santé.

Même si le budget des soins de santé par rapport au PIB reste stable en moyenne en Belgique (10% entre 2011 et 2016), Belfius note qu’il a été mis à rude épreuve sous la dernière législature. Ainsi, entre 2014 et 2018 (Gouvernement Michel), la croissance du budget des soins de santé était de "seulement" 1,5%, contre 4,5% sous la législature précédente. De plus, un effort structurel de 236€ millions a été demandé à l’horizon 2018.

Or, le respect de cette norme budgétaire (+1,5%) pose un problème. Non seulement parce que depuis 2015, on assiste à un dépassement du budget des médicaments de près d’un milliard d’euros, et les perspectives ne sont pas plus enthousiastes : jusqu’en 2024, des dépassements sont prévus pour tous les postes de santé (et en particulier pour les produits pharmaceutiques, voir graphique ci-dessous).