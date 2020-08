Défi Cap 48: Amputé des deux jambes, Michel se prépare pour les 100 km

C'est une nouveauté cette année. Le défi des 100km de marche peut se réaliser partout dans le pays, et à n'impote quel rythme. Michel Debruycker, un Sonégien de 54 ans, a décidé de relever le challenge. Il est de taille pour lui, qui a subi une double amputation à la suite d'un accident.

"Je veux montrer que c'est à la portée de tous. Qu'on soit en chaise roulante, qu'on ait des prothèses comme moi. C'est possible!" Gonflé à bloc, Michel s'entraîne déjà. "Je fais 3, 4 kilomètres...J'y vais mollo, pour ne surtout pas me blesser!" En règle générale, le Sonégien parcourt environ un kilomètre et demi, tous les jours. "Je travaille à temps plein. Je parcours ces distances dans le cadre du boulot. Mais il faudra bientôt faire 3 fois plus! Je m'y mettrai le soir, en rentrant, ou les week-ends". C'est son épouse, Kathia, qui s'est laissé tenter la première par le défi des 100km connectés. "J'ai entendu ça à la radio. Je me suis dit 'je vais les faire en courant'". Elle enfilera également ses bottines de marche pour accompagner Michel. "Je vais donc parcourir...200 kilomètres au total! Un beau défi tout de même", admet en riant Kathia (heureusement très sportive, elle est professeur d'éducation physique!).

S'investir pour la cause leur tient beaucoup à cœur. "Moi j'ai découvert le monde du handicap, c'est univers parallèle, fait de résilience, de combats, de façon très brutale. J'ai été victime d'un accident, il y a une quinzaine d'années", raconte Michel. "Je m'en suis relevé. Je peux m'engager pour les autres. Cap 48 va soutenir la recherche médicale, pour aider les enfants et les jeunes adultes victimes de polyarthrite. Comment rester indifférent?"

Michel et son épouse commencent à parler du défi autour d'eux. Ils espèrent donner envie à bien d'autres marcheurs (ou apprentis marcheurs!) de "se lancer". Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 septembre. Pour plus d'infos, direction ce site : www.100kmcap48.be.