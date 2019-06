Défendre le football féminin : un challenge qui va bien au-delà du sport

À l’opposé de son équivalent chez les hommes, la Coupe du monde de football chez les femmes commence dans une indifférence quasi générale. Quelle place accordons-nous au football féminin ? Qui se bat pour la visibilité des footballeuses amateures et professionnelles ? Tour d’horizon parmi des joueuses, entraîneuses, journalistes et managers belges.

"La coupe du monde ? En 2019 ? !" Au sein même de la rédaction de la RTBF, très peu étaient au courant pour cette Coupe du monde, à part les journalistes sportifs qui couvriront l’événement et commenteront plusieurs matchs en télé. Première retransmission sur Auvio et La Deux : le match d’ouverture, France-Corée du Sud, ce vendredi dès 20h50. Les Red Flames, notre équipe nationale, ne sont pas qualifiées, mais cela n’explique tout de même pas la sous-médiatisation de la compétition chez nous. ►►► À lire aussi : Les femmes sportives, encore trop loin du feu des projecteurs Il aura fallu une polémique sur les joueuses de l’équipe de France priées de laisser leur place aux Bleus pour faire parler du sujet, sous un angle pas du tout sportif. "Avec Didier, on a échangé. Le château est d’abord prioritaire pour les Bleus, cela a toujours été comme ça" a déclaré Corinne Diacre, l’entraîneuse des Bleues désirant minimiser la polémique. En s’exprimant ainsi, elle mettait plutôt en lumière le peu de considération vis-à-vis de l’équipe française féminine.

"J’ai clairement manqué de modèles" dixit une ex-Red Flames Anaelle Wiard, dans le club où elle a fait ses premiers pas à Watermael-Boitsfort. - © RTBF Anaelle Wiard n’est pas étonnée par une telle situation. Sélectionnée en équipe nationale à plusieurs reprises, cette attaquante a joué au Standard, à Anderlecht et aujourd’hui à Oud-Heverlee Leuven. Tous ces clubs font partie de la Super League. Pourtant, elle n’a jamais pu vivre de son sport et a toujours travaillé sur le côté : "Vu que je suis prof d’éducation physique, je termine à maximum 16h. Comme je m’entraîne à 20h, j’ai quand même une petite pause entre le foot et le boulot, mais c’est vrai que c’est fatigant quand même, on enchaîne tout." C’est un peu comme si Eden Hazard devait faire une journée de boulot avant de pouvoir aller s’entraîner et jouer. Impensable, n’est-ce pas ? ►►► À lire aussi : Football belge : la lente progression des conditions de travail des joueuses Pour la jeune femme, il a toujours été impossible de se donner à 100% dans le sport : "Petite, j’étais tout le temps ballon au pied, mais je n’osais pas jouer. Cela me faisait peur. Les garçons disaient que ce n’était pas pour les filles, le foot. J’ai attendu mes 16 ans." Anaelle Wiard a clairement manqué de modèles : "Je ne savais pas qu’il y avait des équipes de filles." Mais les temps changent : "Déjà, les mentalités des parents évoluent et cela a un impact sur les enfants."

La Girls Foot Academy pour que les petites filles ne soient plus livrées à elles-mêmes Défendre le football féminin: un challenge au-delà du sport - © Tous droits réservés Pour endiguer le problème décrit par de nombreuses joueuses, Karyne Van Waetermeulen a créé la Girls Foot Academy. Cette coach entraîne des équipes de foot depuis plus de 25 ans : "J’ai entraîné des garçons, mais, moi, ce qui me botte, c’est vraiment le foot féminin. Moi-même, dans les clubs, j’ai toujours été mise de côté, alors, je voulais offrir aux filles de la région un vrai lieu où elles pourraient s’exprimer et jouer." Le projet, lancé en 2018, a commencé avec 40 filles. Un an plus tard, le nombre de jeunes footballeuses a triplé "et ça se profile très bien pour la saison prochaine", confie-t-elle. Au sein de l’académie, c’est une véritable famille qui se crée, mais, de l’extérieur, le regard n’est pas toujours positif : "Nous, on joue en championnat avec des garçons et c’est pas toujours simple, c’est encore un monde de machos", déplore la coach. Que souhaite-t-elle pour l’avenir du football féminin ? "Des infrastructures ! Et une reconnaissance aussi au niveau provincial pour construire une école d’élite dans la région et éviter aux filles de devoir déménager pour pouvoir pratiquer leur sport à un niveau élite."

Médiatiser ce que partagent les footballeuses du monde entier Johanna de Tessières, Virginie Nugyen et Frédéric Pauwels sont photographes. Ils font partie du collectif HUMA qui, comme l’explique Frédéric Pauwels, "met en lumière des situations difficiles, des personnes invisibles mais aussi des révolutions positives et de belles histoires" comme c’est le cas dans le football féminin : "La ligue BBFL, amateure, est passée de 6 à 39 clubs en moins de six ans. On sent vraiment une montée en puissance du football féminin." "Les clubs ont encore tendance à penser qu’il ne sert à rien d’investir dans leurs joueuses. C’est donc important de montrer que les femmes ont tout à fait leur place et développent un football très intéressant", défend Frédéric Pauwels. "Ces inégalités, si l’on compare les Red Flames aux Diables Rouges, sont incompréhensibles aujourd’hui". À la Coupe du monde, les Bleues toucheront dix fois moins que les hommes en cas de victoire. Durant un an et demi, les membres du collectif HUMA ont suivi des footballeuses aux quatre coins de la planète : "Elles rencontrent toutes beaucoup de barrières. C’est un cercle vicieux, en fait, pas de visibilité, donc les gens ne peuvent pas regarder, donc les sponsors ne s’y intéressent pas, donc pas d’argent, pas de terrain et ainsi de suite. C’est pour cela que c’est fondamental de médiatiser, ça fait partie du problème", affirme Johanna de Tessières. Leurs photographies intitulées "What the foot ? !" ont été publiées par les journaux La Libre en Belgique et Le Monde en France et seront exposées à Lyon, Rennes et Paris. En Belgique aussi des expositions devraient se monter et un kit pédagogique est attendu.

En Cisjordanie, le football permet de faire sortir ses émotions sans réserve. - © Johanna de Tessières/ Collectif HUMA

"Aussi bien la footballeuse que j’ai pu rencontrer à Bruxelles, en Mauritanie, en Palestine ou en Jordanie, elles disent la même chose : elles jouent au foot parce qu’elles adorent ça. C’était assez émouvant", raconte Johanna de Tessières. La photographie ci-dessus a été prise au hall omnisports de Ramallah, en Cisjordanie :"Dans une société patriarcale où la gent féminine est globalement tenue d’adopter des attitudes et comportements mesurés, le football permet de faire sortir ses émotions sans réserve. Davantage encore dans le contexte de l’occupation israélienne." ►►► À lire aussi : La très longue marche du foot féminin Virginie Nguyen, photographe et également footballeuse, décrit ce sport comme un vecteur d’empowerment, d’émancipation : "Le fait de jouer un tel sport, ça donne beaucoup de confiance. Les jeunes filles que j’ai rencontrées développent cette envie de s’assumer au sein de la société et de parler de leur condition."

Que fait l’Union belge ? L’équipe nationale belge féminine de football a joué son premier match officiel en 1976, bien après les hommes en 1904. Aujourd’hui encore, le fossé ne s’est pas résorbé puisqu’il y a toujours dix fois plus de garçons que de filles qui jouent au football, nous apprend l’Union belge qui a décidé de se saisir de la question de façon prioritaire. En 2013, l’URBSFA crée la marque "Red Flames" : "À la suite de cela, il y a eu beaucoup plus de communication et de promotion autour de nos équipes nationales féminines. Avant, il y avait une soixantaine d’activités pour le football féminin sur une base annuelle et maintenant, nous en sommes à + /- 220", explique Katrien Jans, elle-même engagée pour élaborer et mettre en application une stratégie pour faire grandir le football féminin belge "sous toutes ses facettes" et qui sera dévoilée en août prochain. Nous n’avons pas eu accès aux budgets de ce plan, mais l’Union belge affirme investir "chaque année davantage". Puis, comment favoriser la parité dans le management sportif ? Difficile pour l’instant, selon Katrien Jans, car "à l’heure actuelle, il y a plus d’hommes que de femmes disponibles sur le marché dans le milieu footballistique belge."

Organiser les matchs féminin et masculin au sein d’une même compétition Giliane Gaspar a écrit un mémoire sur la différence de valeur entre le football quand il est joué par des femmes et par des hommes : "D’un point de vue économique et médiatique, le foot masculin vaut beaucoup plus. Le sport féminin passe souvent à la trappe." Exemple avec le prix des billets de la Finale des dernières Coupes du monde : "Les prix allaient de 385 à 935 € pour la masculine lors de Russie 2018 et de 23 à 84 € cette année en France pour les femmes." Elle dénonce aussi le cercle vicieux de la sous-médiatisation. Pour y remédier, elle propose notamment d’organiser les matchs lors d’un événement unique : "Au tennis, c’est comme cela que ça se passe. Les matchs se déroulent les uns à la suite des autres durant une seule et même compétition, qui n’est pas mixte pour autant."

Mélissa Plaza dénonce les discriminations dans le football Pour la footballeuse Mélissa Plaza, le foot féminin n'existe pas - Brut. - 06/05/2019 La Coupe du monde féminine de football se disputera dans un peu plus d'un mois. L'ancienne joueuse Mélissa Plaza pointe les discriminations auxquelles font face les footballeuses. Mêmes règles, même ballon, même terrain… Footballeurs et footballeuses pratiquent le même sport alors pourquoi dit-on "football féminin" ? Telle est la question soulevée par Mélissa Plaza. L'ancienne footballeuse professionnelle est lassée de constater que sa passion est souvent reléguée au rang de "sous-discipline". En effet, elle a remarqué que les hommes et les femmes ne sont pas tous égaux face à ce sport.