Découverte en Belgique: dans l’Egypte ancienne, il y avait déjà des stomatologues qui pratiquaient la chirurgie dentaire

C’est une découverte qui a été réalisée un peu par hasard par Raphaël Olszewski, professeur de chirurgie maxillo-faciale aux Cliniques universitaires Saint-Luc, UCLouvain, et membre du groupe de recherche sur les momies égyptiennes des Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles.

Une vingtaine de momies datant de l’époque égyptienne ont en effet été passées au scanner. Et sur l’une d’entre elles, les scientifiques ont découvert une dent, une dent placée dans la trachée ; une découverte qui prouve qu’à cette époque, on pratiquait l’extraction dentaire, et donc que l’on avait des connaissances en termes de chirurgie dentaire.

Un membre de l’élite

La momie qui a été passée au scanner faisait partie de l’élite. Elle date de "la 25e dynastie, donc ça date d’à peu près 750 à 650 avant Jésus-Christ", précise Raphaël Olszewski. L’homme était "un gardien du temple de Thèbes, donc c’était une personne venant de l’élite de son pays". Cette position privilégiée lui permettait d’avoir accès à des "connaissances que d’autres personnes à cette époque n’avaient pas", précise le chirurgien.

La momie "a été découvert(e) dans les tombeaux au début du 19e siècle, à travers la collection d’Anastasie, de l’achat par les Belges dans les années 1850 par la collection d’Émile de Meester de Ravenstein, dont il a finalement fait une donation aux Musées royaux d’art et d’histoire, et il est arrivé en 1874 aux Musées et il fait partie du patrimoine belge et de l’humanité".

Une extraction de dent, la preuve d’un savoir ancestral

C’est dans la trachée de la momie que la dent a été découverte. Une dent qui avait été mise là volontairement et qui prouve alors qu’il y avait déjà à cette période des chirurgiens-dentistes, des stomatologues à l’époque. "La dent était juste la piste pour pouvoir faire réellement la découverte, parce que la dent, nous l’avons retrouvée et nous avons fait une imagerie tridimensionnelle". C’est cette technique qui a permis cette découverte.

Les recherches avaient débuté en 2015. Des recherches que les équipes ont menées sur leur temps libre, de façon bénévole, a tenu rappelé Raphaël Olszewski. "Aucun patient n’a été impacté par ce travail-là, fait dans notre temps libre, en dehors de l’activité normale de la clinique, sur des appareils inactifs en période de garde et uniquement avec du bénévolat. La clinique passe toujours avant la science, évidemment", rassure le chercheur.

Une fois passée par l’impression tridimensionnelle, la dent est "revenue sur l’arcade à un endroit particulier, mais l’extraction d’elle-même ne concerne pas la dent dans la trachée".

Pour Raphaël Olszewski, l’extraction a permis de sauver la vie du gardien du temple. "Il y a deux gestes chirurgicaux qui ont été pratiqués avec des instruments qui sont encore utilisés aujourd’hui, en réalité, qui ont permis d’ouvrir la mâchoire et de libérer le pus, l’infection qu’il y avait du côté du palais, là où l’os est le plus dur. Je pense que ça a permis d’aider, de sauver la vie de ce patient, de ce monsieur, ou en tout cas de le soulager de peines et de douleurs très importantes, qui sont augmentées quand il s’agit des pays qui sont chauds. Si vous allez dans les pays chauds, vous risquez des abcès dentaires. Et vivre avec un abcès dentaire chronique, c’est vraiment un peu une catastrophe dans la vie de quelqu’un".

La chirurgie dentaire, une science déjà pratiquée à l’époque

C’est cela qui est nouveau dans la découverte réalisée par l’équipe de Raphaël Olszewski. En effet, si l’on trouve l’existence de dentiste "à travers les papyrus", on observe généralement que c’était "une dentisterie préventive" qui était pratiquée. Or, avec l’extraction de la dent "c’est vraiment à part. Et quelqu’un a fait un geste vraiment chirurgical, invasif, mais réfléchi", indique le chirurgien.

D’ailleurs, l’opération avait pour but "d’ouvrir la mâchoire supérieure, et je pense qu’ils ont essayé deux fois : d’abord une petite ouverture assez oblique, puis une deuxième ouverture qui est tout à fait en carré, qui est extrêmement différente par rapport à l’ouverture naturelle, parce qu’il y a des ouvertures naturelles, faites par la nature qui veut sortir le pus à travers l’os de la mâchoire. Ça se fait chez tout le monde, tous les êtres humains, y compris aujourd’hui, et ça fait des trous qui sont ronds, alors que vous des carrés et des trucs obliques qui ne font pas partie de la nature".

Ce geste consciemment posé indique alors une maîtrise et un savoir-faire déjà présent dans l’Egypte ancienne.

Des avancées technologiques pour aider les scientifiques

Les connaissances et les modes de vie à l’époque égyptienne fascinent depuis longtemps. Des centaines de chercheurs se sont passionnées pour l’égyptologie. Et pourtant encore aujourd’hui, il subsiste des zones d’ombre.

Mais de plus en plus, les nouvelles technologies viennent au service de ces passionnés. Ici, "l’impression tridimensionnelle" a été essentielle. "Ça fait plus de 100 ans qu’il y a des recherches de cette preuve, de ce Loch Ness de l’archéologie, de l’égyptologie, et les autres collègues avant n’avaient pas non plus les moyens de scanners tridimensionnels, de techniques d’impression tridimensionnelle", pointe Raphaël Olszewski.

Par ailleurs, dit-il, il faut une équipe multidisciplinaire pour mener ce type de recherche. "Il faut réunir les radiologues spécialisés dans l’imagerie, il faut réunir les archéologues, il faut réunir une collection impressionnante, avec des momies qui étaient extrêmement bien conservées au niveau de la tête, et personne ne l’a plus jamais touchée depuis 2700 ans".

Cette découverte nécessitera d’autres preuves à l’avenir, d’autres musées pourraient faire également le même travail. Ici, les recherches ont été menées avec le concours du Musée d’art et d’histoire du Cinquantenaire.