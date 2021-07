Découverte de 1900 plants de cannabis à Courtrai et Harelbeke

Près de 1900 plants de cannabis ont été découverts à Courtrai et Harelbeke, a indiqué mercredi le parquet de Flandre occidentale. Ailleurs dans la province, la police a saisi 34 kilos de cannabis et 30.500 euros en espèces dans le cadre d’une vaste enquête sur le milieu de la drogue. Sept personnes ont également été interpellées.

Les enquêteurs ont perquisitionné huit endroits différents de Flandre occidentale, lundi matin, et ont découvert les plants dans la Vierkeerstraat à Harelbeke et dans la Stasegemsesteenweg à Courtrai. Ailleurs, les détectives ont également trouvé un certain nombre d’armes interdites.

Parmi les sept individus interpellés, six ont été placés en détention. "Il s’agit des deux résidents des sites de Courtrai et de Harelbeke et de quatre autres personnes soupçonnées de trafic de drogue ou d’une autre forme d’implication", a déclaré le parquet. Ils comparaîtront vendredi devant la chambre du conseil, qui décidera s’ils resteront en détention.