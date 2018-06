Découverte d'une espèce disparue de pandas géants grâce à un crâne vieux de 22.000 ans

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences ont révélé, dans la revue Current Biology, avoir découvert l'existence d'une nouvelle espèce, aujourd'hui disparue: une lignée de pandas géants.

Les analyses montrent que ce spécimen n'a aucun lien avec les pandas géants actuels, mais bien avec ceux d'il y a 183.000 ans. Ce qui le rend unique.

Un crâne retrouvé dans une grotte en Chine

Les scientifiques ont analysé un morceau d'ADN mitochondrial récolté sur un crâne fossilisé de panda, vieux de 22.000 ans. L'os a été retrouvé dans la grotte de Cizhutuo, dans la province de Guangxi, en Chine. Plus aucun panda n'y vit, en raison de climat chaud et humide. Cette découverte signifie donc que les ours ont bien arpentés ces terres dans le passé.

Mais cette recherche n'a pas été chose aisée. Effectivement l'ADN se dégrade au fil du temps. De plus, ils ne possèdent au final qu'une partie des informations puisque les chercheurs n'ont extrait que l'ADN mitochondrial, c'est à dire la lignée maternelle. Pour avoir une plus grande idée des caractéristiques de ce panda géant, il faudrait également analyser l'ADN nucléaire, qui donne aussi des informations sur la lignée paternelle.

Aujourd'hui, la population de pandas géants compte moins de 2.500 spécimens, présents dans trois provinces du centre de la Chine.