Décorations de Noël : certains dépensent plus de 1000 euros par an

En moyenne, le Belge dépensera 441 euros pour les fêtes de fin d'année, selon une étude de Deloitte. 44% de ce budget sera consacré aux cadeaux, et 34% à la nourriture et aux boissons.

La moyenne européenne du budget "fêtes" est de 456 euros. Les Britanniques et les Espagnols sont ceux qui dépensent le plus, avec des moyennes respectives de 646 euros et 599 euros, tandis que les Russes et les Polonais sont ceux qui dépensent le moins : respectivement 284 euros et 322 euros.

Certains passionnés cassent leur tirelire pour de la décoration

Pour recréer la magie de Noël, certains Belges sont néanmoins prêts à casser leur tirelire.

Des milliers de petites lumières de tous coloris, des guirlandes, des sapins, des boules, des figurines... la décoration ne se limite pas à l'intérieur des maisons. Certaines façades sont littéralement recouvertes d'illuminations.

A Marchienne-au-Pont, Christian a dépensé 1500 euros pour décorer sa maison et son bar à vins. L'installation lui a demandé deux jours entiers de travail.