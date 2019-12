Déconnexion: où se rendre en Belgique pour être sûr d’être sans 4G?

Pour se ressourcer, rien de tel que de partir en forêt, faire communion avec la nature. Oui, mais avec la 4G, il devient de plus en plus dur de trouver des endroits où l’on est vraiment seul au monde, et complètement déconnecté. En Belgique, la situation est plutôt à la saturation : selon les derniers chiffres de l’institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), 97% du territoire belge est couvert par la 4G à l’extérieur des habitations. Et ça ne change que très peu suivant les opérateurs : Proximus est suivi de près par Orange puis Telenet/Base. Les utilisateurs estiment avoir une bonne expérience de l’internet mobile, avec 2,7 secondes en moyenne pour envoyer un e-mail avec un large fichier et 2,1 secondes pour afficher une page web, selon l’IBPT.

Mais quelques zones rurales résistent encore à l’omniprésence de la 4G : l’IBPT liste 43.000 foyers sans accès à un Internet rapide (au-dessus de 30 Mb/s). C’est le cas par exemple des communes rurales situées près de la frontière allemande. Dans certains villages de Malmedy (comme Mont ou Longfaye), le signal de Proximus est moyen, tout comme près de Stavelot. Évidemment, le signal devient parfois inexistant dans le parc naturel des Hautes-Fagnes, ce qui s’explique par la faible concentration humaine dans ces forêts. Idéal si en plus d’être coupés du monde virtuel, vous souhaitez ne voir personne non plus.