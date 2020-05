Déconfinement : voici les règles qui seront d'application dans les commerces dès le 11 mai

Les commerces rouvriront leurs portes le lundi 11 mai, a confirmé la Première ministre Sophie Wilmès lors d'une conférence de presse ce mercredi.

Certaines conditions sont toutefois fixées à l'intérieur des magasins :

Un client par 10 mètres carrés (avec des exceptions pour les plus petits commerces) ;

30 minutes maximum dans le magasin ;

port d'une protection couvrant le nez et la bouche recommandé.

"Les employeurs devront tout faire pour garantir des conditions de travail sûr", ajoute la Première ministre.

L'objectif est d'éviter les mouvement de foules. "Faites vos courses seul", a ajouté la Première ministre, avec une exception tolérée pour les enfants de moins de 18 ans, qui pourront être accompagnés d'un parent, ainsi que pour les personnes ayant besoin d'une aide.

Sophie Wilmès poursuit : "Nous continuons de compter sur le bon sens des citoyens. S'il y a du monde dans le centre commercial ou dans la rue où vous voulez allez, faites demi-tour et revenez une autre fois, il s'agit de protéger votre santé."

Il est encore demandé de faire les courses dans une ville "proche" de son domicile ou de son lieu de travail.

Les cafés, les bars, les restaurants et les autres lieux festifs, récréatifs, culturels ou touristiques resteront fermés à ce stade. "Les marchés ne pourront pas reprendre non plus à ce stade", a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès à l'issue du Conseil National de Sécurité (CNS).