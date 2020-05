Déconfinement : pourra-t-on voir dix personnes le 18 mai ? Pas si vite...

Déconfinement et mesures de précaution avec le Dr Leila Belkhir - JT 19h30 - 11/05/2020 Avec nous, le Dr Leila Belkhir, infectiologue à l'hopital Saint-Luc. - Ce qu'on vient de voir lors de la fête des mères, ces gestes naturels d'affection, pour parler simplement, il vaut mieux éviter ? - Deux bonnes nouvelles : on a vu des longues files devant certains magasins mais la distanciation sociale a l'air d'être respectée ? Le Belge a l'air responsable ? Deuxième bonne nouvelle, les chiffres sont en baisse ? -On est au début de la 2e phase de déconfinement. On l'a peut-être oublié mais ce qui est important, c'est de s'alarmer dès les premiers symptômes ?