Déconfinement : " Nous n’avons toujours pas de traitement contre le coronavirus "

A l’heure du déconfinement nous n’avons toujours pas de traitement efficace contre le coronavirus, ni de vaccin. C’est la raison pour laquelle certains experts insistent sur la prudence qu’il faut continuer à maintenir pour éviter au maximum de nouveaux rebonds de l’épidémie. Jusqu’à présent, tout ce que nous avons pour combattre ce virus, c’est notre immunité.

Un traitement est-il sur le point d’arriver ?

Leïla Belkhir, infectiologue aux cliniques universitaires de Saint-Luc : "Y a-t-il un traitement efficace ? La réponse exacte, pour le moment, c’est : on ne le sait toujours pas."

La spécialiste se veut toutefois positive, l’étude qui est menée par l’OMS, organisation mondiale de la santé, se poursuit et donne des résultats encourageants. Par ailleurs, la prise en charge des patients a bien évolué. Les connaissances sur le virus sont plus fouillées. On comprend mieux le virus et son impact sur le corps. "Dans les soins intensifs, on appréhende mieux, on soigne mieux. On prend mieux en charge les patients qu’au début de l’épidémie."

L’hydroxychloroquine continue de faire débat et reste l’objet de nombreuses études. Ce qui est certain c’est qu’il règne encore énormément de mystères autour du virus, d’où la difficulté de trouver un traitement et a fortiori un vaccin.