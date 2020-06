Déconfinement : non, l’application Stop Covid n’est pas automatiquement installée sur votre smartphone

"Même si vous ne téléchargez pas l’application, le traçage est opérationnel tant que vous ne désactivez pas la fonction", peut-on lire. Les instructions conseillent alors de se rendre, pour les téléphones sous système Android, dans les paramètres pour désactiver la "notification d’exposition au covid19" dans le menu Google.

Cette rumeur est probablement venue de France, où l’application StopCovid est disponible depuis le 2 juin. Mais même chez nos voisins, l’application n’a pas été installée de force sur les téléphones.

Ce sont nos confrères du journal Le Monde et de Numerama qui ont repéré cette intox. En effet, si les paramètres en question existent bien sur un téléphone Android, cela ne veut pas pour autant dire qu’elles correspondent à l’application StopCovid. Il s’agit d’options du système d’exploitation qui correspond à une solution de traçage, mais qui n’est pas directement liée à cette application en particulier.

Et pour cause : l’application française StopCovid ne s’est pas appuyée sur l’interface de Google ou d’Apple, mais sur un protocole développé par l’Institut national de recherche en sciences du numérique (Inria).

Les options disponibles sur les systèmes d’exploitation Android et iOS correspondent à une solution de traçage commune développée par Google et Apple. Il s’agit d’une interface de programmation permettant la création d’applications de traçage des malades. Les paramètres de traçage des systèmes d’exploitation n’ont donc rien à voir avec l’application française, qui n’est d’ailleurs pas disponible chez nous.

De la même manière, il est faux d’affirmer que l’application pourrait être activée par défaut, rappelle Numerama : "Le système d’exploitation aurait demandé à l’utilisateur de choisir s’il veut l’activer et l’utiliser pour faire fonctionner l’application officielle de son État. Et même dans ce cas-là, il faudrait téléchargement volontairement une application dédiée et activer le traçage des contacts."