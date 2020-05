Déconfinement : les thermes peuvent-ils ou non rouvrir le 11 mai ?

Les centres thermaux et wellness vont-ils rouvrir le 11 mai ? Certains l’affirment, d’autres se montrent plus prudents à l’heure du déconfinement progressif de la Belgique. Depuis ce lundi, la première phase qui prévoit une sortie de la crise du coronavirus est enclenchée.

La seconde arrive déjà ce lundi 11 mai avec la réouverture des commerces non alimentaires et non essentiels fermés depuis la mi-mars. Mais qu’en est-il des thermes ? Pourront-ils relancer leurs saunas et piscines à bulles dès le 11 ou à partir du 18 mai, lors de la phase suivante ?

A la ligne infos coronavirus du SPF Santé publique et du Centre de Crise, il faut attendre. "C’est une question qui nous est souvent posée mais à laquelle nous n’avons pas de réponse", nous répond la ligne. "Il faut savoir que ces espaces sont des nids à microbes, comme les centres de bronzage… Normalement, nous devrions obtenir des précisions cette semaine."

Un nouveau Conseil national de Sécurité est prévu ce mercredi en vue d’aborder la réouverture des commerces le 11 mai. Devrait être abordée la question des centres de soins, sans contacts physiques.

Aqua Heaven rouvre lundi

Aqua Heaven, centre de relaxation et de sauna situé à Vilvorde et à Louvain annonce pourtant dans un mailing sa réouverture le lundi 11 mai. "Nous avons tous traversé une période difficile à cause du Covid-19. Mais les temps meilleurs arrivent", annonce le centre qui prévoit un encadrement.

Concrètement : un nombre limité de clients sera autorisé simultanément à la réception, la zone de réception sera divisée en deux pour les clients entrants et sortants, du savon désinfectant pour les mains sera disponible à la réception et dans les saunas. Ce n’est pas terminé : les zones du sauna seront désinfectées après chaque client, le personnel sera muni de masques et de gants et le linge de bain utilisé sera lavé (comme d’habitude) à 60 degrés. Enfin, le personnel ne pourra plus guider les clients vers le sauna.