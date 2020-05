Déconfinement : "Les personnes de plus de 65 ans doivent appliquer strictement les mesures en cours"

Alors que la Belgique a entamé son déconfinement, que faut-il conseiller aux personnes plus âgées ?

Le porte-parole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem a donné quelques indications lors de la conférence de presse faisant le point sur l’épidémie de coronavirus ce lundi.

"Le risque augmente en fonction de l’âge. Malheureusement à plus de 65 ans, c’est 50% des gens en soins intensifs et 95% de la mortalité. Et le risque augmente avec les comorbidités", explique-t-il.

"Nous allons devoir conseiller aux personnes de plus de 65 ans d’appliquer strictement les mesures en cours pour tout le monde et de moins fréquenter les personnes plus jeunes".

Le porte-parole conseille de consulter son médecin de référence pour discuter des risques.