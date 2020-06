Déconfinement : les maternelles rentrent en classe un mois avant les grandes vacances

A un mois des grandes vacances, les élèves de maternelles rentrent à l’école ce mardi 2 juin. A la veille de cette rentrée atypique, préparation des cartables chez Achille, 5 ans et Léon, 2 ans et demi. Sentiments contrastés chez les deux garçons qui fréquentent les classes de deuxième maternelle et d’accueil : "Je veux rester à la maison" bougonne le plus jeune à la vue des préparatifs mis en place par ses parents. L’aîné par contre, se réjouit de retrouver ses copains.

Un beau cadeau d’anniversaire

Ce deux juin est un jour doublement important pour Achille : c’est la rentrée des classes mais aussi et surtout son anniversaire : "Il s’impatiente de retrouver ses copains, il a besoin de contact et il nous le dit souvent", raconte la maman, Elisabeth. "Il nous a dit que c’était son plus beau cadeau d’anniversaire !"

"Je vais jouer dans la cour de récré, je vais manger ma collation et voir mes amis Marouane, Remy, Louis et Alice" sourit le jeune garçon.

Les yeux plissés, Léon est nettement moins emballé. "Léon a deux ans et demi. Il est rentré à l’école juste avant le confinement. Il faut donc qu’il reprenne la découverte à zéro et qu’il s’habitue au rythme scolaire", ajoute Elisabeth.

Une rentrée sans appréhension

Pour cette famille de Couthuin, près d’Andenne, la reprise des cours à l’école libre du village intervient dans la sérénité. Ce mardi matin, Elisabeth et son mari Jean-Yves déposeront les enfants le cœur léger.

"On est assez rassurés. On a aussi demandé conseil au médecin qui nous a rassurés sur le risque minime pour les enfants de contracter le covid-19. Et puis on se dit aussi que pour eux, ça leur fait du bien de retrouver une vie sociale. Pour nous aussi c’est plus simple. Parce que télé travailler tout en gérant les enfants c’est quand même compliqué", conclut la maman d’Achille et Léon.