Déconfinement: le secteur horeca néerlandais souhaite la réouverture des terrasses le 2 mars

Un groupe de 65 antennes régionales de la fédération néerlandaise de l'horeca Koninklijke Horeca Nederland (KHN) appelle les exploitants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration à ouvrir leurs terrasses mardi prochain et à accueillir leurs clients. Les cafés et restaurants sont actuellement fermés en raison du confinement, mais selon le groupe d'action, cette règle est absurde pour les espaces extérieurs.

"Surtout après avoir vu les images du week-end dernier et des jours passés. Il n'y a pratiquement pas de contrôles, alors que les parcs sont pleins dans tout le pays", souligne Johan de Vos, organisateur et gérant d'un établissement horeca.

Selon les propriétaires d'hôtels, restaurants et cafés, la décision du gouvernement néerlandais de maintenir leurs établissements fermés n'est plus tenable.

"Beaucoup de travailleurs de l'horeca expliquent que ça ne peut plus durer ainsi", ajoute Johan de Vos. "Nous sommes persuadés que nous pouvons rouvrir de manière sûre et responsable, en commençant par les terrasses extérieures et en respectant la distance d'un mètre et demi, bien sûr."