Déconfinement : la protection contre le Covid a un coût. Qui paye la facture? ?

Ginette a dû mettre sa voiture au garage pour l’entretien annuel qui ne pouvait plus attendre et pour remettre ses pneus d’été, après la période hivernale. Sur la facture, un montant de 9,99 € supplémentaire pour les coûts de désinfection du véhicule avant et après sa prise en charge en atelier.

Nous avons contacté des garagistes, des dentistes, des kinés, des médecins, des grandes surfaces… Dans tous ces secteurs, la protection des professionnels comme des clients ou patients a un coût. Ce sont des blouses jetables, des masques, des gants, des stérilisateurs d’airs… Pour les professionnels de la santé. Des produits de désinfection, des parois en plexiglas, du personnel qui ne s’occupe que des aspects sanitaires et de la désinfection dans les garages et les grandes surfaces. Qui paye ? Le praticien, le garagiste, le commerçant ? Ou cela se retrouve-t-il sur la facture du patient ou du client ?

Les professionnels de la santé : situation complexe

C’est sans doute eux qui doivent consentir les investissements les plus importants pour leur propre protection mais aussi celle de leurs patients, afin d’appliquer scrupuleusement les recommandations de leur chambre professionnelle et des autorités. D’autant que le prix des équipements de protections a explosé ces derniers mois. Pour reprendre une activité normale, les dentistes, par exemple, ont dû s’équiper d’un matériel 4,… 5,… 6 fois plus cher qu’avant le confinement. Pareil pour les kinés et les médecins.

Au sein des professions médicales et paramédicales, il y a deux catégories de praticiens. Ceux qui sont conventionnés et ceux qui ne le sont pas.

Un praticien conventionné applique des tarifs de soins négociés entre son association professionnelle, les mutualités et l’INAMI. Une négociation est en cours depuis un moment déjà afin de s’accorder sur un "supplément COVID-19". Le résultat de cette négociation permettrait aux praticiens conventionnés d’appliquer une augmentation des honoraires. Aux patients d’être partiellement remboursés de ce supplément. C’est la règle du tiers payant. Actuellement, un praticien conventionné ne peut donc pas exiger de supplément d’honoraires pour les investissements sanitaires qu’il doit consentir.

Un praticien non conventionné pratique les tarifs qu’il veut. Il fixe lui-même les suppléments d’honoraires. La facture auprès de ces praticiens est plus lourde. Le remboursement par les mutuelles reste le même. Si vous payez plus, vous n’êtes pas remboursés plus que si vous vous étiez adressés à un praticien conventionné. Le praticien non-conventionné peut donc vous demander un "supplément covid-19". Mais vous ne serez pas remboursé.