CQFD [PODCAST] - Déconfinement: l'économie avant l'humain et le social ? - 27/04/2020 CQFD - Déconfinement: l'économie avant l'humain et le social ? Le conseil national de sécurité a pris vendredi passé de nombreuses mesures pour desserrer le confinement. Le secteur économique reçoit de l'oxygène, mais toujours rien pour le secteur social. Un secteur qui demande qu'on ne l'oublie pas. La crise risque de plonger 1 Belge sur 4 dans la pauvreté si on ne rectifie par le tir. Pour en parler: Céline Nieuwenhuys, secrétaire générale de la Fédération des Services Sociaux.