Déconfinement et culture : en sérieux manque d'air(s), les acteurs du monde artistique à bout de souffle

On le sait, les temps sont durs pour la culture. Dans un secteur où beaucoup d’acteurs souffraient d’un statut précaire et devaient se battre tous les jours, la crise du nouveau coronavirus a encore compliqué la situation. A lire aussi : "Allo Sophie, il y a quelqu’un ?" : le monde culturel demande aux politiques de "les écouter et d’agir" Concerts annulés, tournages postposés, salles vides et contrats supprimés, certains artistes se trouvent à présent dans une véritable précarité. Et comme si cela ne suffisait pas, le monde politique et ses turpitudes ne facilitent pas toujours la situation, comme on a pu le voir à la Chambre ce jeudi :

Nous vous proposons des témoignages d’acteurs du monde culturel, où l’espoir de voir éclore des jours meilleurs se mêle à un quotidien toujours très embrumé.

Claire-Sarah, musicienne La musique n’adoucit pas forcément les mœurs en cette période de crise (et de Fête de la musique). Claire-Sarah Fouché vit dans une certaine angoisse du lendemain. Contrebassiste, cette jeune lyonnaise, diplômée du conservatoire de Bruxelles, habite dans la capitale depuis bientôt dix ans. A force d’efforts, de volonté, de talent et de concerts, son statut d’artiste, elle devait l’obtenir en septembre. Elle est free-lance, ne vit que de concerts et a enchaîné les dates, un peu partout ces derniers mois. Malgré un accident survenu en novembre dernier, qui l’a mis temporairement à l’arrêt, son avenir, elle le voyait sans grands nuages. "Je gagnais bien ma vie, j’allais obtenir le statut" confie-t-elle. Et puis patatras, le covid passe par là. Toutes les dates s’annulent, les répétitions s’arrêtent, les rentrées d’argent disparaissent, l’avenir à court terme se bouche, le moral est en chute libre. Que faire pour sortir de l’ornière ? Claire-Sarah décide de coudre des masques. Beaucoup de masques. Soutenue financièrement par sa famille, ça lui permet de limiter un peu la casse. Les équipes du journal télévisé de la RTBF lui avaient consacré un reportage d’ailleurs il y a quelques semaines.

Samuel, chanteur lyrique Samuel Namotte, soliste à l'Opéra Royal de Wallonie - © MICHEL HARS La situation est toujours compliquée également pour Samuel Namotte. Baryton à l’Opéra Royal de Wallonie, depuis une bonne dizaine d’années, ce Liégeois de 29 ans se produit aussi habituellement au Choeur de Chambre de Namur ainsi qu’à l’international, comme aux opéras de Rouen, de Lorraine (Nancy) ou encore en Allemagne. Pour l’artiste, c’est "au moins 8 mois de difficultés". Et quant aux aides des autorités, le baryton craint le désenchantement : "Ça n’a pas l’air de beaucoup bouger. On nous avait promis des compensations pour mars-avril, elles ne sont toujours pas arrivées. Ensuite, pour le "chômage covid" espéré pour mai et juin, nous sommes en pleine incertitude".

Une dose de mauvaise volonté ? Comme un écho à Claire-Sarah Fouché, le statut d’artiste le préoccupe, pour lui et pour l’ensemble des travailleurs du monde culturel : "Ceux qui n’ont pas droit au statut n’ont rien touché. Ceux qui y ont droit ont renoncé à leurs indemnités pour justement y avoir droit. Et ils ne bénéficient pas encore de l’aide que permet le statut. Ils se retrouvent donc également sans rien". Ce statisme politique actuel inquiète le soliste. Il se fait critique : "Dans le cadre de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a sûrement des errances. Mais pour ce qui est du fédéral, on a quand même l’impression que c’est de la mauvaise volonté. Il y a vraiment une dichotomie entre ce qui est annoncé dans les médias et ce qui est fait".

On imagine qu’on va rejouer En novembre, à l’Opéra Royal de Wallonie – Liège doit se jouer la Traviata, de Verdi. En mars prochain, ce seront les Contes d’Hoffman. L’occasion pour le chanteur de fouler à nouveau des planches qu’il affectionne tant. "On imagine qu’on va rejouer" dit-il. Mais Samuel Namotte reste préoccupé : "Pour le moment, nous sommes toujours dans l’incertitude pour septembre et octobre". Et de craindre des annulations en cascade. Notamment parce qu’il faut préparer un spectacle. En effet, pour que les futures représentations puissent se faire, il faut rémunérer ceux qui les préparent en aval. Et comme l’incertitude règne toujours, le monde culturel pourrait être en proie à des annulations "préventives". "Et lorsque nous serons confrontés à une annulation sans que cela ne soit justifié par une décision du CNS (Conseil National de Sécurité, ndlr), on sait que l’on ne sera pas indemnisé". Ce qui m’inquiète le plus, c’est la relance du secteur

Samuel Namotte - © MICHEL HARS Et le soliste d’appréhender l’avenir. Une "relance" du secteur sera vraisemblablement nécessaire. Et pour lui, elle faudrait qu’elle aille de pair avec une intensification de la production artistique. Encore plus de spectacles seront donc nécessaires pour sortir de la crise. Samuel Namotte s’explique : "Les productions qui n’ont pas pu se tenir depuis mars, dans le meilleur des cas, seront reportées. Sûrement en 2021. Mais quand elles pourront enfin avoir lieu, ce sera normalement avec les mêmes personnes". Pour les artistes et techniciens qui ne devaient pas être de la partie, il y aura donc moins de perspectives à l’horizon. D’où l’intérêt de multiplier les initiatives du monde culturel prochainement.

L’art et la manière En ce Week-end des fêtes de la musique, la culture en Belgique se pose donc encore de nombreuses questions sur son avenir. Toutes disciplines et secteurs confondus, les professionnels demandent un plan de relance constructif pour sauvegarder un pan important de notre société. No Culture, No Future, comme le stipule le slogan.