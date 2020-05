Déconfinement et coronavirus : quel danger dans les transports, dans mon bureau, dans les toilettes ?

Alors que le déconfinement progresse en Belgique – certains magasins ont rouvert depuis lundi, des Belges ont repris le chemin du travail et un nouveau Conseil de sécurité doit baliser la phase 2 ce mercredi, notamment le retour partiel à l’école -, le porte-parole interfédéral coronavirus, Yves Van Laethem, a voulu répondre aux inquiétudes des Belges sur la transmission du coronavirus.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

"Si le virus peut, dans certaines circonstances, se répandre très vite. Il n’en est pas toujours ainsi. Il y a des situations dans lesquelles le risque est très faible. Cela dépend de la durée des contacts et de la proximité, mais pas seulement", explique Yves Van Laethem.

"Croiser quelqu’un à 1,50 de distance pendant quelques secondes ne présente aucun risque. Et ce risque sera encore diminué avec le port du masque, et si cela se passe à l’extérieur".

Par contre, avertit-il, "avoir une conversation avec quelqu’un, sans masque, à moins d’1,50m est un plus gros risque. Surtout si on parle fort ou qu’on a une quinte de toux".

"Plus le contact prolongé et proche, plus le risque augmente".

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique ce mercredi 13 mai : la tendance est "encourageante", avec 70 hospitalisations et 82 décès rapportés

"Il ne faut pas croire qu’une seule particule virale peut vous infecter, rassure-t-il. Donc, pour être contaminé, il faut un contact assez long avec quelqu’un qui émet peu de particules virales ou un contact court, avec une personne qui émet beaucoup de particules virales. Cela peut être le cas au début de la pathologie, avant l’apparition de symptômes cliniques".

Quand on tousse ou éternue, on émet des millions de particules virales

"Quand on tousse ou éternue, on émet des millions de particules virales", avertit le porte-parole, qui rappelle qu’un malade doit rester chez lui.

"Le masque peut diminuer le risque. Il bloque les grosses particules, mais pas tout", note-t-il. Le lavage des mains et le respect de la distanciation sociale d’1,50 m est donc indispensable.