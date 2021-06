Déconfinement en France : Martine Aubry annonce l'annulation "par précaution" de la célèbre braderie de Lille

La maire de Lille Martine Aubry a annoncé mardi en conseil municipal l'annulation de la braderie, évènement rassemblant des centaines de milliers de personnes, prévue initialement les 4 et 5 septembre, "par précaution" face aux incertitudes liées à l'évolution de la pandémie de Covid-19.

Cette décision, un "crève-coeur", est dictée par "la nécessaire poursuite de la vaccination qui n'a pas encore atteint un niveau suffisant, ainsi que l'arrivée de nouveaux variants", un contexte qui "entraîne beaucoup d'incertitudes", a indiqué au même moment la maire dans un communiqué de presse.

Un crève-coeur

Martine Aubry a expliqué avoir pris cette décision "conjointement" avec le préfet du Nord et avoir attendu "au plus tard" pour trancher.

"Peut-être pouvions-nous espérer que le taux de vaccination serait encore plus élevé et peut-être aussi n'attendions-nous pas les variants qui sont déjà aujourd'hui dans notre région, notamment ceux pour lesquels on a le plus d'inquiétude car on a le plus d'incertitude", a-t-elle souligné.

