Déconfinement en Belgique : voici toutes les informations sur la reprise sportive de ce 1er juillet

Le 1er juillet, la pratique sportive telle que nous la connaissions reprendra pleinement ses droits. "Peu importe l’âge, que la pratique soit en salle ou en plein air, dans le cadre d’un entraînement, d’une rencontre amicale ou de compétition, les précautions à prendre seront autour des terrains, et plus dessus", a indiqué vendredi la ministre en charge des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

Cette dernière vient de transmettre les protocoles de sécurité aux différents acteurs du sport organisé au sud du pays. Ils reprennent notamment les recommandations, les règles et les consignes à respecter et à mettre en œuvre afin de garantir, à chacun, une pratique sportive la plus agréable possible tout en limitant au maximum les risques de propagation du virus.

L’épineuse question des vestiaires éclaircie

Pour les sports en salles, le protocole prévoit entre autres que les vestiaires puissent être occupés par les membres d’une même équipe ou par maximum 50 personnes d’une même bulle. Un nettoyage et une désinfection des vestiaires et des douches doivent être réalisés entre chaque roulement.

Par ailleurs, la distanciation physique devra être respectée pour les sportifs de plus de 12 ans en dehors de la pratique sportive. Et lorsque la distanciation sociale ne peut être respectée, le port du masque sera obligatoire pour le personnel sportif, d’entretien et extra-sportif, dans les lieux communs et sur les bords du terrain.

Activités extérieures et bulles de 50 personnes

Pour les sports en extérieur, des règles identiques s’appliquent en matière de composition des groupes – maximum 50 personnes – et de vestiaires. Quant au port du masque aux abords des terrains et dans les lieux communs, il ne sera que recommandé au personnel sportif, d’entretien et extra-sportif quand les distances de sécurité ne peuvent être respectées. Pour ce qui est des questions liées au public, la règle des 200 personnes à l’intérieur et des 400 personnes à l’extérieur sera d’application, selon les dernières directives du CNS.

►►► À lire aussi : Déconfinement en Belgique : le sport respire encore un peu plus à partir du 1er juillet

Tous les stages sportifs pourront également être organisés, sous condition du respect des mesures d’hygiène et du maintien de la même bulle de 50 personnes maximum durant tout le stage.

Les piscines accessibles, sous conditions

Enfin, les nageurs pourront retrouver les chemins des piscines, le protocole prônant leur accessibilité à tous les publics. Il recommande également la mise en place d’un système de réservation sur base d’un planning horaire permettant d’assurer le respect des mesures sanitaires et d’éviter des rassemblements statiques à l’extérieur ou à l’intérieur de l’infrastructure. Un système de comptage peut être envisagé et le temps de baignade limité à 60 minutes.

Quant aux douches et vestiaires, ils seront accessibles, avec désinfection continue des cabines et création d’un circuit entrées/sorties. Les séchages par air pulsé, eux, seront condamnés.

"Nous allons connaître un véritable été sportif, et c’est une excellente nouvelle ! La crise sanitaire nous a à nouveau démontré l’importance du sport pour le bien-être physique et mental", a conclu la ministre Glatigny.